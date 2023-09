Na ONU, Petro pede esforços de paz em Ucrânia e Palestina, e critica países ricos

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs nesta terça-feira, 19, a realização de duas conferências de paz intermediadas pela Organização das Nações Unidas (ONU): uma na Ucrânia e outra na Palestina. "Qual a diferença entre Ucrânia e Palestina? Não seria a hora de acabar com as duas guerras", questionou, em discurso durante Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Petro direcionou críticas contundentes aos países desenvolvidos. Segundo ele, os mesmos atores que um dia "invadiram" a América Latina, hoje, chamam os governos da região a condenarem invasões de locais específicos. "Esquecem-se de que as razões que expressam para defender Zelensky são as mesmas razões que se usam para defender a Palestina", disse, em referência ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O líder colombiano também acusou os países mais ricos de se dedicarem aos esforços de guerra em um momento que deveriam estar preocupados com a questão climática. No entendimento dele, os emergentes não precisam mais dos US$ 100 bilhões propostos anteriormente, mas de US$ 3 trilhões para combater as mudanças do clima. "Proponho uma reforma do sistema financeiro multilateral", comentou.