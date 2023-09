Onde ficar em Edimburgo – Dicas de hotéis na capital da Escócia

Conhecer os principais atrativos da cidade é o primeiro passo para criar um bom roteiro pela capital da Escócia. Outro fator importante é pesquisar bem para descobrir onde ficar em Edimburgo.

Minha recomendação é identificar os principais pontos de interesse e escolher uma boa acomodação nas proximidades. Assim, fica mais fácil se locomover a pé ou em curtos trajetos de carro ou transporte público e fazer os principais passeios da cidade sem gastar muito.

Onde ficar em Edimburgo

A região da Cidade Velha (Old Town) concentra alguns dos melhores hotéis da Edimburgo. Quem se hospeda por ali fica pertinho das principais atrações históricas da cidade, com vistas para o belíssimo Castelo de Edimburgo.

Outro local recomendado para quem vai fazer turismo na capital da Escócia é New Town. Além das ótimas opções de hospedagem, a área conquista os visitantes com construções neoclássicas, ruas amplas e lojas de grife.

Os fãs de badalação podem procurar acomodações no boêmio bairro de Stockbridge ou em Grassmarket, conhecida como lar de alguns dos pubs mais tradicionais do pedaço.

Há também o bairro de Leith, uma antiga região portuária que foi revitalizada e hoje abriga vários restaurantes e hotéis descolados.

Os hotéis em Edimburgo recomendados pelo Rota de Férias são:

Reprodução Apex Grassmarket

Situado no Centro Histórico de Edimburgo, o Apex Grassmarket é indicado para quem procura um bom custo-benefício. Além de contar com academia, bar e restaurante, o local fica próximo de vários pubs, restaurantes e comércios.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução The Balmoral Hotel

O The Balmoral Hotel é uma das opções de hospedagem mais tradicionais da cidade. Foi ali que J. K. Rowling escreveu o último livro do bruxinho Harry Potter. A suíte onde a autora ficou, inclusive, traz elementos temáticos e pode ser reservada por fãs da saga.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Edinburgh Holyrood Hotel

Quem se hospeda no Edinburgh Holyrood Hotel consegue visitar as principais atrações da Cidade Velha a pé. A propriedade tem acomodações confortáveis, restaurante e piscina coberta.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução The Raeburn

O The Raeburn é uma ótima opção de hospedagem em Stockbridge. A apenas 20 minutos a pé da Princess Street, o hotel tem bar, restaurante e um charmoso terraço.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Sheraton Grand Hotel & Spa

A 500 metros do Castelo de Edimburgo, o Sheraton Grand Hotel & Spa é ideal para os fãs de luxo. A gastronomia é um dos grandes diferenciais do empreendimento, que ferece menu escocês moderno e degustações de gin.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução The Parliament House Hotel

O café da manhã do The Parliament House Hotel serve buffet continental e prepara delícias típicas da culinária escocesa. Os ambientes são aconchegantes, com sofás confortáveis, poltronas e lareiras.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Leonardo Edinburgh City

Próximo à Universidade de Edimburgo, o Leonardo Edinburgh City também é uma boa opção de hospedagem na capital da Escócia. Os ambientes são simples, mas confortáveis e ideias para descansar após os passeios.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hapimag Resort Edinburgh

Localizado em uma região tranquila, o Hapimag Resort Edinburgh tem somente 29 acomodações. É o local ideal para quem valoriza privacidade, conforto e quer ficar longe da agitação.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Le Monde Hotel

O Le Monde Hotel fica em New Town, pertinho da estação de trem Waverley. A propriedade tem quartos temáticos, dois restaurantes, três bares e uma casa noturna.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Native Edinburgh

As acomodações do Native Edinburgh contam com lava-louças, microondas, torradeira, geladeira e fogão. Com isso, é possível comprar alimentos no mercado e cozinhar no hotel quando for necessário.

Veja preços e avaliações

—

O que você precisa saber antes de ir a Edimburgo

Quando planejo minhas viagens para Edimburgo e outros destinos da Europa, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis