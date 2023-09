Luana Piovani revela que ainda sofre com fim de casamento com Pedro Scooby: - Diariamente

Luana Piovani e Pedro Scooby viveram um romance de aproximadamente oito anos. O namoro começou em 2011, ainda de forma tímida, e em 2013 eles estavam oficializando a união. Porém, já em 2019, o ex-casal assinou os papéis de divórcio.

Agora, mais aberta para conversar sobre o assunto, segundo informações do jornal O Globo, a atriz decidiu transformar a separação em pauta no seu programa Luana é de Lua, que estreia a segunda temporada na próxima quinta-feira, dia 21. Piovani recebe Titi Müller e a advogada Lígia Moreira, Cléo e Negra Li como convidadas.

No bate-papo, Luana confessou que ainda sofre um pouco com o fim de seu casamento com Pedro Scooby.

- Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver.

Vale lembrar que os dois são pais de Dom, de 11 anos de idade, e dos gêmeos Bem e Liz, de oito anos de idade.

- [O casamento] É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona. A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: Caraca, não deu. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme.

Em outro momento, sem citar o nome do ex, Piovani também opinou sobre as brigas pela guarda dos três filhos:

- Me incomoda o quanto eu me dedico, que é uma conta que não cabe em números, e a outra parte não entrar no mesmo lugar. Isso me dá uma sensação de que estão querendo trapacear.