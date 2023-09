Letícia Cazarré inicia novena para Maria Guilhermina sair do respirador: De uma vez por todas

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, novamente usou as suas redes sociais para falar sobre a saúde da sua filha, a caçula Maria Guilhermina, que está na UTI após apresentar febre e ser diagnosticada com duas bactérias.

Através dos stories, Letícia contou que está iniciando nesta terça-feira, dia 19, uma novena a Dom Álvaro, que vai até o dia 27 de setembro. A bióloga explicou que em 2022 pediu a cura do coração da herdeira, e agora está pedindo que ela saia do respirador de uma vez por todas.

Começo hoje uma novena a Dom Álvaro, que vai até o dia 27 de setembro, dia de sua beatificação. No ano passado, alcançamos nesse dia a CURA do coração da Maria Guilhermina, com a cirurgia definitiva, a cirurgia do cone. Foi uma cirurgia decidida de um dia para o outro e feita justamente no 27 de setembro. Este ano, vamos pedir que ele interceda para tirar a MG do respirador, de uma vez por todas!

No final, Letícia deixou claro que não sabe quanto tempo vai levar, mas irá pedir. A bióloga ainda pediu apoio dos seus seguidores.

Nova gestação

Nos últimos dias, Letícia falou sobre a nova gestação e contou se sente medo do bebê nascer com a mesma doença rara de Maria Guilherina. Com 13 semanas de gestação, ela contou que acredita na vontade de Deus.