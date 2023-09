C4 Cactus 2024: veja acessórios para transportar pets

A linha 2024 do Novo SUV Citroën C4 Cactus chegou com novidades em termos de conectividade e conforto, além da Edição Limitada Noir. Nessa nova versão, há acessórios voltados a animais de estimação.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Para os pets, a Citroën apresenta um conjunto para a segurança deles, dos ocupantes e do estofamento do veículo. O Kit Pet é composto pela capa de banco em Neoprene, que proporciona a proteção do banco do carro e conforto para o animal, e pelo cinto de segurança, que garante a proteção de todos na cabine e segue a legislação de trânsito para o transporte dos pets.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Ainda falando de acessórios para a parte interna, os novos tapetes de borracha, feitos de material durável e de alta qualidade, possuem travas de segurança e se encaixam perfeitamente na área do assoalho, evitando o acúmulo de sujeira e desgaste causados pelo uso diário.

Já com foco em mais conforto e praticidade, proprietários do Novo SUV Citroën C4 Cactus contam também com a opção do sensor de estacionamento traseiro. Com uma instalação discreta, o item emite sinais sonoros ao se aproximar de qualquer obstáculo e é um aliado indispensável para evitar colisões indesejadas.

Entre outras opções de acessórios que agregam ainda proteção, praticidade e aquele incremento no visual, há frisos pintados genuínos, que possuem uma pintura idêntica à tonalidade do veículo. Para ampliação da capacidade de carga são oferecidos o engate para reboque sem freio, com uma capacidade levar até 350 kg, e barras transversais de teto, que permitem a utilização de suportes de bicicleta e outras bagagens.

São mais de 40 opções em acessórios. Consulte a disponibilidade e valores aqui.