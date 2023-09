Bridgestone vai implantar lay-off na fábrica de Santo André

A Bridgestone estuda a adoção de lay-off (suspensão temporária do contrato de tabalho) para funcionários da unidade de Santo André. A intenção foi confirmada na manhã manhã desta terça-feira (19) por meio de nota.

“Devido à atual baixa demanda na indústria de pneus, a Bridgestone do Brasil informa que iniciou uma negociação com o Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo referente a uma redução temporária de produção em sua planta de Santo André e a implementação de um programa de lay-off para sua equipe. Com mais de 95 anos de história no Brasil, a Bridgestone reitera seu compromisso absoluto com as leis vigentes no País", diz a nota da empresa.

A fabricante de pneus não especificou quantos trabalhadores vão ser afastados e nem a duração do período de lay-off.

O Sindicato dos Borracheiros afirmou que na segunda-feira foi procurado pela Bridgestone para discutir a necessidade de implantação do lay-off e que uma reunião entre o RH da empresa e o jurídico da entidade ocorreu no mesmo dia. E que ficou acertado que a empresa fará uma proposta oficial, detalhada, que será avaliada e colocada em votação durante assembleia com os funcionários.

Em breve mais informações.