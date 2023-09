Viviane Araújo fala sobre saudade do filho quando ele está na creche: - Mas me dá um vazio tão grande!

Alerta de mamãe-coruja! Viviane Araújo se derreteu pelo filho no dia em que ele ficaria o horário integral na escolinha creche pela primeira vez. Joaquim, de apenas um aninho de idade, surgiu todo fofinho nas redes sociais da famosa prontinho para ir curtir, mas o coração da mamãe ficou apertado.

A esposa de Guilherme Militão exibiu uma série de vídeos do pequeno no local. Quando chegou em casa após a academia, Viviane refletiu sobre o dia:

- Primeiro dia que ele vai ficar [na creche], o horário dele integral e tal. Ai, gente, a gente que fica assim com coração apertadinho, mas ele está muito bem, está adorando! Toda hora me mandam foto, vídeo, para eu ver, para acompanhar. Ele almoçou bem, comeu tudo bem. Ele come bem, vocês sabem, meu principezinho come de tudo. Tenho certeza que ele vai se divertir muito. Vai ser muito feliz e isso me deixa muito feliz e tranquila. Sei que ele está sendo muito bem cuidado lá.

Em seguida, a artista contou que sente muita saudade do filho:

- Mas me dá um vazio tão grande! Estou doida para dar o horário para buscar ele, porque não aguento mais. Coloquei ele das 7h às 19h, mas posso buscar ele na hora que quiser. Acho que vou buscar ele quando voltar do mercado. Dá um vazio muito grande não ouvir a vozinha dele, quando chego da academia. Ele é muito gostoso, gente. Mas estou muito feliz, mesmo, porque sei que ele está bem.