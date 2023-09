Conheça a Beplauze.com, plataforma que reúne eventos culturais

A Beplauze.com, plataforma de eventos culturais, conquista 1,1 mil atrações cadastradas em 15 dias de operação. Disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Salvador e Brasília, os usuários podem acompanhar, em um só lugar, os principais eventos, como standups, shows, peças teatrais e musicais, além de exposições em museus e centro culturais. Também é possível ficar por dentro das principais festas das cidades. Com opção de assinatura por R$ 9,90, os assinantes têm descontos de até 50% na compra de ingressos. Os valores das três primeiras mensalidades serão destinados a um fundo privado de fomento à cultura.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

No período de pandemia, o setor de eventos foi um dos mais prejudicados por conta da necessidade do distanciamento social, e as atividades começaram a retornar ao normal em 2022. Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o segmento de cultura e entretenimento movimentou R$ 57 bilhões no primeiro semestre de 2023 – 14,4% a mais que no ano anterior. Apenas em junho deste ano, foram R$ 9,6 bilhões, sendo o melhor período desde 2019.

Observando o cenário favorável, a Beplauze.com surge com o objetivo de ajudar as pessoas a localizar atrações e economizar na compra de ingressos. Além disso, tem como foco ajudar artistas e organizações do Brasil. A empresa deve expandir os serviços para atender às crescentes demandas do mercado de eventos, que está em constante evolução. Artistas e organizações, podem divulgar as atrações de forma gratuita.

Fundo de incentivo à cultura

Para acessar e verificar os eventos, a Beplauze.com é gratuita. Porém, para ter desconto de até 50% em atrações, é possível fazer a assinatura mensal de R$ 9,90. As três primeiras mensalidades de cada assinante, e depois 10% de toda receita, serão destinados para um fundo privado de fomento à cultura, patrocinando novos artistas e projetos especiais. A partir de setembro de 2023, os valores serão repassados para as organizações. A Beplauze.com contará com um comitê para certificar que o projeto está de acordo com as regras estabelecidas.

Para ficar por dentro de todos os eventos e assinar a Beplauze.com, acesse: www.beplauze.com.