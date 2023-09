Palavra do Leitor - 19 de setembro de 2023

Tragédia em S.Bernardo – 1

‘Orlando Morando foi avisado’ (Primeira Página, dia 17). Então houve negligência... Quem é o culpado? Essa pessoa tem cara e nome? Então que esse que seja responsabilizado pela morte da criança.

Ana Paula

São Caetano

Tragédia em S.Bernardo – 2

Eu acho que a culpa é também de quem não interditou a área de risco e de quem não atendeu o pedido de poda. Ambos têm culpa.

Cidinha Bacarin

São Bernardo

Tragédia em S.Bernardo – 3

Infelizmente esse tipo de ‘ajuda para a população’ não dá voto... Então a pessoa vai na live, com cara de choro, tentar se desculpar... Ridículo... Tem que ir a fundo nessa investigação.

Elaine Anselmo

São Bernardo

Tragédia em S.Bernardo – 4

Cada dia a máscara desse prefeito cai mais um pouco.

Vanessa Ruy Montes

do Facebook

Receita médica

No dia 17/8/2023, estive no oftalmo na Rua Joaquim Távora, em Santo André, e recebi a receita para comprar os remédios para o tratamento. A receita não tem prazo de validade e o médico não informou que eu tinha no máximo 10 dias para comprar o Cylocort, por ser antibiótico. Fui comprar hoje, pois não tinha dinheiro e não pude. Voltei à Rua Joaquim Távora para trocar a receita e não trocaram, só após nova consulta com o médico. Passei no posto do bairro, e foi a mesma coisa. Deveria ser obrigatório colocar o prazo de validade das receitas ou do medicamento. Na receita ele informa marcas comerciais, que são muito mais caras que as genéricas, tem farmácia que não vende outra, só aquela que está na receita e não pelo princípio ativo que é cloridrato de ciprofloxacino e dexametasona, e o mesmo com o colírio. Agora tenho que remarcar consulta para trocar.

Vagner A. Fernandes

Santo André

Metrô

‘Consórcio pede inclusão da Linha 20-Rosa no orçamento’ (Política, dia 16). De acordo com o site do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), essa “rosa” irá desabrochar em 2040. Daqui a 17 anos, ou mais, poderemos ver um trem passar em São Bernardo. Se estivermos vivos, lógico!

Chrystopher Rodrigues

São Bernardo

Consciência Negra

‘Sancionada lei que torna 20 de novembro feriado nacional’ (Política, dia 14). Primeiramente, e sem intenção partidária alguma, declaro aqui minha gratidão e reconhecimento, assim como também parabenizo, ao nobre deputado Teonilio Barba, de nossa coirmã São Bernardo, por defender, entre suas muitas lutas, a luta imprescindível pela causa dos negros. Sem desrespeito, ironia ou demagogia nenhuma reconheço nesta vitória do deputado Teonilio uma vitória que nos presenteia a todos. Não quero e não vou me credenciar ou me apresentar aqui como dono da verdade, mal-agradecido ou mal-intencionado por minha não concordância sobre o feriado estadual que torna o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Por que é que, ao invés de feriado estadual, não lutamos mais um pouco para que o mesmo seja feriado nacional, como merecem há muito tempo nossos irmãos? A escravidão sempre foi recheada de sofrimento, injustiça e desgraça vivida e sentida na pele. Zumbi dos Palmares, assim como toda sua nação, seria ainda mais reconhecido se essa vitória não ficasse apenas e tão somente no âmbito estadual.

Cecél Garcia

Santo André