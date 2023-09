Maíra Cardi revela que está retirando tatuagens que fez para Arthur Aguiar; entenda

Desde que começou o namoro com Thiago Nigro, Maíra Cardi fez diversos desabafos sobre seus outros relacionamentos, principalmente com Arthur Aguiar. A coach não escondeu que seu romance com o Primo Rico está sendo um dos melhores que está vivendo.

Durante uma entrevista para o canal do YouTube Inteligência Ltda., a famosa foi questionada sobre as tatuagens que fez para o ex-marido. Segundo ela, os desenhos foram feitos para deixar o ex-BBB mais seguro de si.

- Ele [Arthur] era uma pessoa muito insegura que tinha ciúme de tudo e eu quis fazer para que ele se sentisse mais seguro.

Em seguida, Maíra confessou que, antes de conhecer Thiago, achava que nunca iria apagar as tattoos dedicadas a Arthur, já que ele faz parte de sua história. Entretanto, seu pensamento mudou.

- Eu achava que não ia tirar tatuagem do meu ex nunca, porque ele faz parte da minha história, não adianta tirar da minha pele se ele está no meu coração. Eu tinha esse discurso poético. Quando conheci o Thiago também mudei de opinião. Foi a primeira vez na minha vida que olhei para algo para que fiz e me arrependi. Achei isso muito interessante e acho que tem a ver com Deus.

Por fim, Maíra Cardi abriu o jogo sobre os abusos que sofreu quando criança:

- A criança não sabe o que é sexo. Ela sente que tem algo errado, que não é legal. Mas a criança não conta porque não sabe o que está acontecendo. Ela contou ter sido estuprada novamente aos sete e também ter ficado presa em um cativeiro. Você fica marcada pelo resto da vida. Sexualmente demorei para me encontrar porque achava que o sexo era sujo, durante muitos anos não achei que era algo prazeroso. Demorei para ficar liberta.

Nome de casada

Para provar ainda mais que está super apaixonada em Thiago Nigro e não quer relembrar de seus relacionamentos anteriores, Maíra mudou seu nome depois do casamento com o coach de investimentos. Através no Instagram, Thiago foi questionado sobre o nome de casada da amada e fez a grande revelação.

Agora ela chama: Maira Cardi Nigro.

Uau!