Polícia decreta sigilo no inquérito da morte da aluna de S.Bernardo

A Polícia Civil decretou sigilo na investigação sobre a morte da jovem Isadora Custódio, 5 anos, que morreu na segunda-feira (11), após ser atingida por um tronco de árvore enquanto brincava na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, em São Bernardo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o 2° DP (Distrito Policial) do município instaurou um inquérito para apurar todas as circunstâncias dos fatos envolvendo a morte da estudante. “As diligências estão em andamento e correm sob sigilo por se tratar de caso envolvendo menor de idade”, informou a pasta.

Nesta segunda-feira, a equipe de reportagem do Diário procurou no DP a delegada Priscila Camargo, responsável pelo caso. A agente da polícia não recebeu a equipe, e informou, por meio de uma escrivã, que a investigação segue em sigilo.

De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), realizado na semana passada, até o momento quatro testemunhas depuseram sobre o caso, sendo as funcionárias da Emeb, Heloisa Gongora, Alethea Dantas Santos, Divana Ferreira Lima Azevedo e Vandelsa Luiz Dias.

Além da Polícia Civil, a causa da morte, registrada como suspeita/acidental, com autor desconhecido, também está sendo apurada pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo). De acordo com o órgão, a investigação está sendo realizada pela Promotoria de Justiça Criminal.

Conforme mostrou o Diário nos últimos dias, a Prefeitura de São Bernardo recebeu, oficialmente, pelo menos quatro manifestações alertando sobre os riscos de acidente na Emeb Lauro Gomes por conta da falta de poda de árvores.

Nos documentos enviados em 2018, 2019 e 2020, foi solicitado o serviço de poda à administração de Orlando Morando (PSDB). O mais recente foi do atual secretário

de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Hiroyuki Minami, que acionou, em 2020, a Prefeitura sobre a necessidade de realizar o serviço de poda de árvore na Emeb.

A própria Secretaria de Educação pediu ao Paço a retirada da árvore, que vitimizou a criança, e é classificada como falsa seringueira.

O MP foi acionado para apurar a situação, mas o caso foi arquivado “após providências cabíveis”, conforme justificou o órgão.

Em justificativa, na época, o Paço afirmou que a árvore era tombada como patrimônio histórico do município e o corte precisava de autorização da Secretaria do Meio Ambiente. A Prefeitura não procedeu com a retirada da árvore, apenas com a realização do serviço de poda.

VOLTA ÀS AULAS

Após quatro dias de paralisação, as aulas retornaram ontem na Emeb Lauro Gomes. Poucos alunos, barulho de serra elétrica podando as árvores, parquinho cercado por tapumes e galhos, e folhas cobrindo os brinquedos, marcaram o primeiro dia após a tragédia.

A falsa seringueira, que segundo o Paço, é tombada como patrimônio histórico do município, teve seus galhos completamente cortados.

Além das aulas, a escola de educação infantil realizou, das 19h às 20h30, encontro na escola com os pais e psicólogos para uma roda de conversa.