Santo André busca recuperação contra Tuka Bike hoje à noite

Depois de perder para o Corinthians por 2 a 1, o Santo André Intelli volta à quadra hoje à noite pela terceira rodada do Estadual de Futsal. O duelo contra o Tuka Bike, de Caraguatatuba, será no Ginásio Noêmia Assunção (R. Custódia, 50 - Camilópolis), às 20h, com entrada social, 1kg de alimento.

O time da região é o segundo colocado do Grupo B com três pontos. O líder é o Corinthians com seis. “Jogo de suma importância que precisamos vencer para seguir firme na competição”, falou o ala Two. A partida terá transmissão da TVila Sports, no YouTube.