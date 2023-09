Fase de grupos da Champions League começa nesta terça

Começa hoje a fase de grupos da maior competição do futebol europeu, a Champions League. A partir das 13h45, a bola já rola para grandes duelos (veja os confrontos na tabela abaixo), com destaque para o último campeão Manchester City, que enfrenta o Estrela Vermelha. Os ingleses buscam o bicampeonato, o que não acontece desde a temporada 2016/2017 com o Real Madrid. Já o PSG encara o Borussia Dortmund, com transmissão do SBT a partir das 15h45.

Amanhã, a competição prossegue com mais oito partidas, com destaque para a estreia do maior campeão do torneio o Real Madrid, que recebe o Union Berlin, e Bayern que encara o Manchester United.

Essa edição da Champions League não contará com rostos conhecidos, como o de Messi e Cristiano Ronaldo, fato que se repetiu nos últimos 20 anos do torneio.