Justiça barra ato do PSDB da Capital

O desembargador Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, da 2ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), reconheceu a legitimidade da executiva estadual do PSDB, que suspendeu a realização da convenção do PSDB paulistano realizada domingo e que reconduziu Fernando Alfredo à presidência.

Alfredo, que era aliado do ex-prefeito Bruno Covas (morto em 2021), é acusado de cancelar filiações de desafetos internos. Ele também é alvo de investigação dentro do partido por exigir que novos filiados passassem por cursos – estudo esse que era dispensado se a filiação partisse dele.

O dirigente recorreu à Justiça para realizar a convenção, mas perdeu em primeira e segunda instâncias. Ou seja, ao organizar o evento, ele desrespeitou regras da executiva estadual e também da Justiça.

A decisão representa uma derrota ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que se aliou a Alfredo na disputa interna no PSDB. Até porque o presidente tucano da Capital não esconde seu descontentamento com o presidente nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e é até investigado por acusações homofóbicas contra o mandatário nacional.