Orlando Morando abre caminho para indicar Alex em 2024

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), abriu brecha para indicação do deputado federal Alex Manente (Cidadania) como sucessor do governo na eleição do ano que vem. Na convenção que escolheu o novo diretório do tucanato local, Morando afirmou que o nome governista na eleição “sairá da federação”, com indicação do PSDB, respeitando o que está no estatuto do bloco.

A brecha está justamente no estatuto da federação e também no cenário até agora desenhado na cidade. Sobre o segundo ponto, nenhum tucano se apresentou como pré-candidato ao Paço – condição que já foi apresentada por Alex.

No estatuto, as questões eleitorais municipais são detalhadas nos artigos 33, 34, 35, 36 e 37, sendo que os dois últimos citam a necessidade de homologação do colegiado da federação a depender do número de eleitores. O primeiro diz que a orientação é para “a realização de prévias entre os filiados de ambos os partidos como procedimento preferencial”.

O artigo 34 envolve Alex completamente no processo de sucessão. O texto diz que “os candidatos proporcionais a deputado federal e estadual que obtiveram mais de 10% dos votos válidos no município nas eleições de 2022 devem ser ouvidos no processo de escolha dos candidatos majoritários respectivos em 2024”. Alex obteve 14,21% dos votos válidos em São Bernardo na sua reeleição em 2022. A deputada estadual Carla Morando (PSDB) também participa dessa etapa por ter recebido 24,78% dos votos da cidade no ano passado.

O item 35 foi o citado por Morando na convenção. Ele aponta que “o partido político federado que possuir como filiado o detentor de cargo majoritário municipal tem preferência para indicar seu sucessor”. A preferência, entretanto, não significa sentença definitiva – até porque o PSDB, até o momento, não apresentou o nome na corrida eleitoral municipal.

“Fazendo valer o que está no estatuto, dentro da federação o direito de indicação é do PSDB. É o partido que exerce o mandato. teremos candidatura própria do PSDB também”, discorreu Morando, afirmando que, no momento certo, apresentará seu candidato.

Até o momento, as pesquisas de intenções de voto mostram Alex na liderança. O último levantamento feito pelo Diário/Paraná Pesquisas no começo do mês, o deputado federal apareceu com 35,9% das citações.

MARCELO LIMA

A declaração de Morando, por sua vez, surge como empecilho ao deputado federal Marcelo Lima (PSB), que também tenta se viabilizar como candidato governista no ano que vem. Marcelo foi eleito para a Câmara Federal pelo Solidariedade, mas, a pedido do tucano, trocou o partido pelo PSB com menos de quatro meses de mandato.

Assim, para entrar no páreo, Marcelo teria de se filiar ao PSDB.