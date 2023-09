TSE pauta para quinta julgamento de pedido de cassação de Guto

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pautou para quinta-feira (21) o julgamento do pedido de cassação do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), formulado pelo ex-vice-prefeito da cidade Gabriel Roncon (Cidadania), que alega que Guto não poderia ter concorrido na eleição suplementar porque sucedeu o pai, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL).

O cenário jurídico é complexo porque Guto foi alçado à condição de prefeito de Ribeirão após a cassação de Volpi - o ex-prefeito teve o mandato retirado porque o TSE entendeu que ele estava enquadrado na Lei da Ficha Limpa por condenação por órgão colegiado (rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado confirmada pela Câmara Municipal).

A cassação de Volpi se confirmou em setembro de 2022. Guto assumiu o cargo porque era presidente da Câmara à ocasião. Uma eleição suplementar foi convocada pelo TSE e o pleito, realizado em dezembro. Guto se candidatou e venceu a corrida eleitoral com 38,54%, Roncon foi o segundo lugar, com 31,69%.

Roncon, então, ingressou na Justiça Eleitoral dizendo que Guto foi sucessor direto do pai, prática vedada pela Lei Eleitoral. Os advogados do ex-vice-prefeito avaliaram que Guto precisaria cumprir quarentena de seis meses fora do cargo de prefeito para se candidatar - o prazo entre a posse interina e a vitória nas urnas foi de menos de três meses.

O relator do caso no TSE é o ministro Floriano de Azevedo Marques. No TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), a tese de Guto foi vencedora. À época, ele argumentou que a eleição suplementar apenas era continuidade do mandato que ele herdou por ser presidente do Legislativo, portanto, sem descumprir a Lei Eleitoral. O entendimento da relatora do TRE-SP à ocasião, Silmara Fernandes, foi acatada por todos os desembargadores.