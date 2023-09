Ônibus que caiu em vão de viaduto em Campinas não tinha permissão para transporte entre Estados

Atualizada às 18h55

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o ônibus de turismo que caiu no vão de um viaduto em Campinas, no Interior do Estado, não possuía autorização para transporte interestadual de passageiros na modalidade fretamento. A anuência é necessária para empresas de transporte de passageiros com interesse em prestar o serviço de fretamento em âmbito interestadual ou internacional. O veículo saiu de Diadema sentido Capitólio, em Minas Gerais.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 17, com o motorista perdendo o controle na Rodovia SP-340 e invadindo o canteiro central da pista. Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente deixou duas vítimas mais machucadas e outras 29 com ferimentos leves. Não houve mortes. O ônibus estava com lotação máxima, com 44 pessoas, além do motorista e um guia de turismo.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que o veículo que teria se envolvido no acidente está com o TAF (Termo de Autorização de Fretamento desabilitado. “Portanto, não possui autorização para transporte interestadual de passageiros na modalidade fretamento. A ANTT informa ainda que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações.

O acidente ocorreu por volta das 2h50 da madrugada na altura do km 121 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), administrada pela concessionária Renovias, em Campinas. A alça de retorno precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberada às 10h10. Os passageiros com ferimentos mais graves foram levados para o Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Às 11h15, na manhã deste domingo, o ônibus foi removido.

Segundo a Artesp, o ônibus foi suspenso e será submetido a uma auditoria de vistoria. Como realizava transporte interestadual de passageiros. “Vale destacar também que mesmo não estando realizando transporte intermunicipal, o veículo já foi suspenso na Artesp, e para realizar este serviço terá que ser submetido a uma auditoria de vistoria para demonstrar que o veículo possui condições dentro dos critérios da fiscalização da Artesp para transportar passageiros com segurança”, afirma a agência.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), além da PM Rodoviária, o Corpo de Bombeiro e agentes da concessionária também foram acionados ao local. O caso foi registrado no Plantão Policial do 1º DP (Distrito Policial) de Campinas e será enviado ao 4º DP, responsável pela área dos fatos, para as atividades investigativas.

O Diário busca contato com representantes da empresa de turismo responsável pelo veículo, mas não os localizou. Em caso de pronunciamento, a matéria será atualizada.

(Com Estadão Conteúdo)