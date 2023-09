Homem morre baleado dentro de comércio no Montanhão, em São Bernardo

A Polícia Civil de São Bernardo investiga a morte de um homem, de 45 anos, ocorrida na noite deste domingo (17) em um estabelecimento comercial na Rua Joana D''Arc, no Bairro Montanhão, em São Bernardo. A vítima foi baleada por um homem desconhecido, que fugiu após realizar o disparo.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, e ao chegarem no local, foram informados que um homem desconhecido teria entrado no estabelecimento e disparado contra a vítima, que chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu.

“No momento da fuga do autor, o filho da vítima, de 25 anos, entrou em luta corporal com o assassino, mas levou uma coronhada. O filho da vítima foi levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São Pedro e liberado”, informa a Pasta em comunicado.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal no 6º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.