Duas semanas após acidente, Kayky Brito apresenta boa evolução clínica

Kayky Brito segue se recuperando no hospital. Nesta segunda-feira, dia 18, um novo boletim médico enviado pelo Hospital Copa D'or mostrou que ele continua apresentando evolução em seu quadro clínico.

O texto dizia:

Hospital Copa D?Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta boa evolução clínica, colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia.

Vale lembrar que Kayky já respira sozinho e sua evolução faz com que seus familiares estejam muito otimistas quanto a sua recuperação. Brito foi atropelado por um carro no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia.