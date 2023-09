MC Cabelinho não comparece a show por falta de efeitos especiais e empresa de eventos demonstra indignação

Não gostou! MC Cabelinho era uma das atrações confirmadas para se apresentar no I Love Trap Petrolina, em Pernambuco, no último domingo, dia 17, mas se recusou a subir no palco por falta de efeitos especiais - que incluíam fogos de artifício e fumaça.

Durante o evento, Osvaldo Marley, representante da empresa Sucesso Promoções, tentou dar explicações ao público que estava esperando a apresentação do cantor. Revoltado com a situação, o produtor revelou que pagou um cachê de 150 mil reais ao artista:

- Nós vamos remarcar o show. Ele não quis fazer. Eu acho uma falta de respeito do artista para com seus fãs. Cachê pago, 150 mil; 40 mil de passagem aérea, toda essa estrutura, hotel pago, camarim pago, van paga e o cara se negar a cantar porque não tem efeitos? Isso não existe. Fica aqui o repúdio com a falta de consideração do MC Cabelinho com os fãs do Vale do São Francisco.

A equipe de Cabelinho emitiu um comunicado informando que o cantor teria decidido não realizar a apresentação por quebra contratual.

MC Cabelinho e sua equipe vem por desta comunicar que por descumprimento contratual por parte do contratante, o show que seria realizado dia 17 de setembro, no I Love Trap em Pretrolina - Pernambuco, foi cancelado. Pedimos desculpas pelos transtornos e todo e qualquer assunto relacionado a ingressos deverá ser resolvido diretamente com a empresa responsável pela venda dos mesmos e divulgação.

Em resposta à situação, a produtora do evento também divulgou uma nota de esclarecimento nas redes sociais:

A Sucesso Promoções vem por meio desta esclarecer os fatos ocorridos no último domingo (17), durante a realização do evento I Love Trap Petrolina, que contaria com a apresentação do cantor MC Cabelinho. O artista recusou-se a se apresentar porque o caminhão que trazia os efeitos especiais (fogos de artifício e CO2) quebrou a caminho de Petrolina e não chegou a tempo para a realização do show. O MC Cabelinho, que já se encontrava na cidade, não quis se apresentar sem os efeitos especiais, mesmo com o cumprimento total das cláusulas contratuais por parte da Sucesso promoções, uma empresa idônea, com 30 anos atuando no mercado do entretenimento. Lamentamos a postura adotada pelo artista e firmamos o compromisso de realizar uma nova edição do I Love Trap Petrolina com outro artista. A data e grade de atrações serão divulgadas em breve.

E você acha que parou por aí? A empresa ainda disparou críticas a Cebelinho na legenda:

Uma atitude infeliz, inconsequente, infantil? fãs são a estrutura principal, pilar na carreira de qualquer artista, lamentável a decisão de não subir no palco para fazer cumprir seu contrato de 50 minutos por falta de efeitos. Remarcaremos uma nova edição com uma nova atração. Obrigado pela compreensão de todos.