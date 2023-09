Byun Hee-bong, ato de Parasita e Okja, morre aos 81 anos de idade

Dia triste para os fãs do cinema sul-coreano. Nesta segunda-feira, dia 18, nos despedimos de Byun Hee-bong, ator de 81 anos de idade, que esteve nos filme Okja e Parasita.

Segundo informações da Variety, ele vinha enfrentando problemas de saúde ao ser diagnosticado com um câncer no pâncreas.

Antes de fazer sucesso no cinema, Byun foi ator de teatro e até chegou a fazer alguns trabalhos como dublador na rede de TV estatal MBC. Ele fez sua estreia no cinema em 1980, com o filme Lee Doo-yong Eunuch (1986).