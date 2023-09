Filho de Pelé se casa com festa luxuosa

Como você vem acompanhou, Pelé acabou morrendo no fim do ano de 2022 e anda recebendo altas homenagens durante o ano antes das partidas de futebol. E a família do ex-jogador de futebol ainda está recalculando rota e tentando achar um respiro em meio ao luto.

E durante a noite do último sábado, dia 16, Joshua Arantes do Nascimento acabou dividindo um momento importante com boa parte da família que foi a cerimônia luxuosa de seu casamento. E quem mostrou uma pequena parte da festa nas redes sociais foi Kely Nascimento, irmã de Joshua e também filha de Pelé.

Na imagem publicada no Instagram, a noiva apareceu com um vestido no melhor estilo princesa possível e o noivo também apareceu com um terno azul que ficou a coisa mais linda, mas em uma versão bem mais clássica.

Ontem meu irmão Joshua se casou. Infelizmente eu não pude estar presente mas praticamente estava lá graças ao live feed e a Cris Minitti, Flávia e o Edinho me mandando fotos e vídeos in real time! Amo vocês! Bárbara, bem-vinda a nossa família oficialmente (porque você já fazia parte bem antes de casar!) Nossa família não é muito grande mas é GIGANTE em energia e amor!! Vivemos intensamente, brigamos intensamente, nos divertimos intensamente, erramos intensamente e amamos um ao outro intensamente! E eu te prometo, nessa família você não vai sentir nem um segundo de tédio... Nem quando quiser. Eu desejo toda luz do mundo iluminando o caminho de vocês dois.