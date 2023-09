Simões se filia ao PL para ser pré-candidato em Mauá

O vereador Sargento Simões, de Mauá, se filiou na manhã desta segunda-feira (18) ao PL, conforme antecipado pelo Diário na última quinta-feira (14). A ficha foi assinada na sede do PL. Ele estava no Avante, partido por onde disputou a eleição a deputado federal.

Simões chega ao PL com o compromisso de ser pré-candidato a prefeito da cidade - e já tumultuou o partido internamente, uma vez que a legenda tinha garantido que o nome nas urnas em Mauá seria o do ex-prefeito ribeirão-pirense Clóvis Volpi.

“Quero muito agradecer ao presidente Valdemar Costa Neto, ao deputado Márcio Alvino, ao presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, ao deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, ao ex-presidente Michel Temer, que viabilizaram esse sonho”, comentou Simões.

Como o Diário mostrou na semana passada, as cúpulas nacional e estadual do PL entendem que o perfil de Simões, parecido com o do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), conversa mais com os ideias da sigla pensando no pleito do ano que vem. Simões se coloca como oposição ferrenha ao prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), que tentará a reeleição.

O desembarque de Simões no PL já ocasionou modificações no cenário eleitoral em Mauá. No fim de semana, Volpi anunciou que fará uma frente da terceira via ao lado de dois outros ex-prefeituráveis: Juiz João (PSD) e Zé Lourencini (PSDB).