Príncipe Harry fala sobre uso de uniformes no Invictus Games e alfineta família real

O Invictus Games 2023 terminou no último domingo, dia 17, em Düsseldorf, na Alemanha e contou com um discurso de encerramento de Príncipe Harry, o idealizador do evento - que começou em 2014.

A celebração de mais uma edição terminou em festa para os atletas que participaram dos jogos multiesportivos e Harry aproveitou o momento para dar aquela possível alfinetada na família real, segundo informações do Deadline. Ao falar sobre o uso dos uniformes e bandeiras pelos veteranos de guerra, o marido de Meghan Markle pode ter feito uma referência à proibição feita pela coroa.

- Há uma semana eu estive aqui falando para vocês sobre o significado de voltar a usar as bandeiras de suas nações. Muitos de vocês me falaram que isso os emocionou. Para muitos de vocês, os uniformes usados nos últimos dias darão novas histórias para vocês contarem. Para outros, eles vão dar um novo significado aos seus antigos uniformes. Estou aqui para lembrá-los, depois de tudo isso, que vocês não precisam depender de um uniforme e nem devem se sentir perdidos sem eles. Porque tudo que vocês precisam está dentro de vocês.

Vale lembrar que, durante o funeral da Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, o caçula do agora Rei Charles III foi proibido de usar seu uniforme militar. Na época, a regra foi atribuída ao fato de Harry ter renunciado suas funções reais.

Para refrescar a memória, Harry teve duas passagens pela Guerra do Afeganistão como soldado do exército britânico. No livro O Que Sobra, o príncipe confessou ter matado 24 pessoas.