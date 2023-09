Vem aí! Ana Maria Braga revela que vai participar do Batalha de Lip Sync

Ao lado da vencedora do Batalha de Lip Sync, Tati Machado, Ana Maria Braga aproveitou o Mais Você desta segunda-feira, dia 18, para agitar o público. No momento do bate-papo, a parceira de Patrícia Poeta revelou que a apresentadora será uma das participantes da competição no quatro que vai ao ar no próximo domingo, dia 24.

- Ana Maria Braga estará no palco do Domingão na Batalha do Lip Sync, disse Tati.

Animado e sem conseguir conter a agitação, Louro José gritou muito ao fundo enquanto Tati batia palmas. E aí, como será que vai ser essa apresentação, hein?!

Com medo da informação ainda ser confidencial, Ana perguntou se isso já podia ser contado e Tati entregou:

- Eu tenho o aval direto do Luciano Huck que disse está entusiasmadíssimo tendo você no Lip Sync.

Nervosa para apresentação, Braga confessou que todas as noites está rezando e tremendo muito de ansiedade.