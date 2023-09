Anitta participa de seu primeiro baile de formatura a convite de Sydney Sweeney

Ela é o momento! Anitta foi convidada para a sua primeira festa de formatura norte-americana, mas não é exatamente do jeito de você pensando. Bom... quase! A atriz Sydney Sweeney decidiu comemorar o seu aniversário de 26 anos de idade de forma atrasada com a temática de um famoso prom e convidou a Girl From Rio para curtir a comemoração.

Nas redes sociais, Anitta compartilhou um clique em que aparece ao lado da aniversariante e escreveu:

Minha primeira festa de formatura graças à aniversariante Sydney Sweeney. Você merece o melhor!!!

Filme

Anitta participou do Pipoca com Ivete e, além de cantar com a apresentadora do programa, também revelou que está com muitos projetos em andamento. A poderosa, que levou para casa o troféu de Melhor Clipe Latino no VMA 2023, contou que está com um álbum para lançar:

- Eu tô com meu álbum pronto, que vem no próximo ano, no comecinho já. A gente tá lançando aí uma música atrás da outra.

E ainda soltou a informação de que estará em um filme:

- Me convidaram para fazer um filme, que eu já confirmei e vamos ver como vai rolando essa agenda.

Ivete Sangalo aproveitou para revelar que foi convidada por Anitta para fazer uma parceria no Carnaval de 2024, ao que a dona do hit Envolver respondeu:

- Eu já tô com vários planos. Eu quero grandão, que meus fãs aguardam.

Back For More

A música Back For More, lançada por Anitta em parceria com o grupo de K-Pop TXT, segue fazendo um sucesso estrondoso em todas as plataformas digitais, e se tornou uma das canções mais ouvidas nos últimos dias. Nas redes sociais, internautas seguem comentando sobre o hit e não cansam de dar play.