Léo Santana xinga e responde gesto obsceno de homem durante apresentação em Salvador

O cantor Léo Santana xingou e respondeu a um gesto obsceno de um homem que acompanhava sua apresentação durante o Salvador Fest, evento em Salvador, neste domingo, 17. Imagens da transmissão do evento mostram que o artista cantava a música Madeira de Lei, quando interrompeu um trecho para se dirigir, irritado e sem o microfone, a um membro da plateia.

Segundo a assessoria de imprensa de Léo, o homem teria "provocado" o artista durante todo o show e fez um gesto obsceno após o cantor pedir para que a plateia fizesse "o L" com as mãos. O gesto é feito pelo artista desde 2012 em referência a seu próprio nome, mas começou a ser associado a apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as últimas eleições.

A assessoria de imprensa do cantor reforçou que Léo é "contra esse tipo de atitude", citando que suas músicas não são ofensivas. "Ele é um homem doce", declarou a assessoria em conversa com o Estadão.

Além de Léo, outros nomes também se apresentaram no evento no domingo. Dentre eles, estavam Ludmilla, Ana Castela e Belo.