Experimente apostas online com a 188Bet no Brasil

A casa de apostas 188 Bet é uma empresa europeia, uma casa de apostas tradicional, que faz parte de uma grande holding de jogos de azar, a Cube Ltd. O escritório foi fundado em 2006. A aceitação de apostas online foi lançada desde 2007.

Durante esse período, A empresa de apostas 188Bet adquiriu um grande número de clientes regulares no mundo. A autoridade do escritório está crescendo devido à sua participação em várias associações internacionais de casas de apostas. E a conscientização entre os usuários comuns é promovida por empresas de publicidade e atividades de patrocínio. Na internet, o 188Bet opera com base e de acordo com a licença de jogo emitida para ele na Ilha de Man.

Visão geral do site

Design e decoração são uma questão de gosto, então é bem possível que o esquema de cores usado no 188Bet não agrade a todos. Por outro lado, em qualquer caso, essas cores são neutras e, portanto, não sobrecarregam a visão, permitindo que você navegue no site por muito tempo sem desconforto e, sem se distrair com os detalhes, concentre-se no principal.

Em termos de navegação e funcionalidade, o site também está no nível dos mais altos padrões. Para uma simples visualização de informações, navegação pelas páginas, bem como para realizar o procedimento de apostas em si, um iniciante terá conhecimentos básicos suficientes do idioma inglês e alguns termos e designações de esportes e apostas.

A 188Bet lhe dá a oportunidade de mergulhar no mundo do entretenimento de jogos de azar não apenas através de apostas esportivas. O site tem seções de cassino, keno, poquêr, bingo. Todas as transferências entre contas são instantâneas e sem comissões. Por exemplo, se você quiser jogar roleta enquanto aguarda o início da partida de futebol em que está interessado e precisar transferir parte dos fundos da conta no escritório para a conta do cassino, ninguém se interessará por esse serviço, é claro.

Como fazer uma aposta a partir de um computador

As instruções passo a passo para apostar de um computador são:

Primeiro você precisa escolher o modo em que vai trabalhar – pré-jogo (antes do início da partida) ou ao vivo. No primeiro caso, você precisa selecionar um esporte no painel à esquerda, depois o campeonato e o evento. Na segunda, clique no botão “ao vivo” no painel na parte superior ou à esquerda e selecione uma partida da lista de disponíveis. Na página pintura, clique no coeficiente. Ele aparecerá no cupom à direita. Lá você deve selecionar o tipo de aposta online (ordinária, expressa, sistema, sorte e assim por diante) e clicar no botão de aceitação de aposta.

Como fazer uma aposta de um clique

Na página principal, abaixo do cupom, há uma inscrição “em 1 Clique” e, ao lado, um botão na forma de um carrapato e um campo para inserir o valor. Se você ativar esse recurso, poderá fazer uma aposta sem usar um cupom. Basta clicar no coeficiente do evento esperado, e a aposta é imediatamente contada com o valor inserido anteriormente. A função é útil nos casos em que você precisa agir rapidamente (por exemplo, ao alterar o coeficiente). Embora neste BC, você possa alterar automaticamente a cotação em uma aposta já aceita quando ela aumenta (há um botão correspondente no cupom para isso).

Linha, apostas ao vivo e no que você pode apostar

A linha office da 188Bet Brasil é de altíssima qualidade tanto em termos de variedade de eventos quanto em termos de magnitude dos coeficientes. A empresa de apostas 188Bet tem a oportunidade de apostar em eventos em 27 esportes. Há também uma seção sobre taxas financeiras. Você ainda pode apostar em eventos do show business, eleições políticas, entre outros, no campo “Exótico”.

Considerando que a 188Bet é uma empresa europeia, talvez seja desnecessário lembrar que muita atenção é dada a esse tipo de aposta. A aposta mínima do 188Bet é de apenas 1 euro. Os máximos variam de acordo com o tipo de aposta, liga e esporte. O ganho máximo, como segue das regras do BC, pode ser de R$ 500 mil por dia, o que na verdade significa a ausência desses mesmos máximos. Como se costuma dizer, haveria um desejo e uma oportunidade de colocar os valores apropriados.

Futebol

A casa de apostas 188Bet aceita apostas em torneios de futebol em países europeus e asiáticos. A maior parte da linha é ocupada por partidas das divisões superiores e campeonatos internacionais, o BC soma o confronto da segunda e terceira ligas profissionais. A empresa ignora completamente os campeonatos amador, regional e semiprofissional, mas há posições para apostar no futebol feminino na linha.

Hóquei

A seção Hóquei no gelo é limitada a posições de apostas nas partidas da Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos e no vencedor do torneio no contexto de uma linha de longo prazo. A pintura no confronto da NHL não tem mais do que 10 mercados – para apostar no resultado da reunião, desempenho e handicaps.

Basquete

A linha de basquete consiste em partidas da NBA, principais divisões europeias, ligas profissionais asiáticas, torneios de copas e campeonatos internacionais. A casa de apostas aceita apostas em confrontos femininos e masculinos, os campeonatos juvenis são apresentados separadamente na linha.

A lista de encontros significativos de basquete inclui até 50 mercados de jogos, mercados adicionais estão disponíveis no modo ao vivo para apostar no desempenho dentro de determinados intervalos de tempo.

Vôlei

A linha de vôlei inclui os encontros finais de torneios nacionais e de copas da Europa, campeonatos asiáticos e jogos de seleções. A pintura para apostar no vôlei no pré-jogo é limitada ao mercado Exodus, na live a casa de apostas complementa a pintura com posições para apostar nos indicadores de sets individuais.

eSports

Na 188Bet, os jogadores apostam em partidas de seis disciplinas de eSports: League of Legends, Dota 2, Mobile Legends, Valorant, StarCraft II e King of Glory. Na maioria dos casos, a casa de apostas leva em consideração apenas partidas significativas de grandes torneios, com exceção dos confrontos de ciberdisciplina de League of Legends.

Tênis

Mais de 30 partidas de tênis são apresentadas diariamente na linha 188Bet, e a casa de apostas aceita apostas em modo ao vivo para muitos eventos. A empresa leva em consideração o desempenho de tenistas profissionais dos 500 melhores rankings do WTA e ATP, partidas dos campeonatos Roland Garros, Aberto da Austrália, Wimbledon, US Open.

No pré-jogo, a pintura se limita a posições de apostas sobre o resultado do encontro e o total, ao vivo. O BC coloca mercados adicionais para apostar nas estatísticas do tênis.