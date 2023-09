Ganhe vantagem no jogo de apostas com a RealsBet

As apostas esportivas no Brasil estão entre os passatempos que realmente podem render prêmios em dinheiro. No entanto, para maximizar as chances de lucro, os apostadores devem seguir certas diretrizes. Isso torna possível fazer apostas lucrativas, inclusive na RealsBet Brasil.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Use os bônus

A aplicação dos incentivos fornecidos na plataforma permite que você economize dinheiro de verdade. Por exemplo, a RealsBet tem um incentivo inicial para o primeiro depósito. Ele é igual a 100% do valor depositado, mas não excede R$ 700.

Inicialmente, o incentivo de boas-vindas é creditado no saldo do bônus. Para transferi-lo para a conta principal para saque, é necessário ganhar o bônus de volta. Para isso, será necessário apostar um valor igual ao produto do bônus e da aposta.

Estude as estatísticas

A RealsBet fornece aos apostadores acesso a dados estatísticos detalhados. O usuário pode descobrir:

Resultados de reuniões anteriores de atletas ou equipes;

Condição dos atletas;

O estádio no qual a partida será disputada.

Tudo isso afeta o resultado da competição e, portanto, se uma aposta ganha ou perde. Por exemplo, se um determinado time perder consistentemente para outro, há uma grande probabilidade de que ele não consiga levar a melhor na próxima partida.

O condicionamento físico atual dos atletas é particularmente importante quando se trata de jogadores de alto nível. Por exemplo, se o atacante de um time de futebol não estiver em sua melhor forma, a probabilidade de perder uma partida aumenta.

O local da competição também é importante. A equipe visitante tem uma vantagem. Isso ocorre porque os jogadores estão familiarizados com o campo onde a partida será realizada.

Assistir a transmissões de vídeo

Os apostadores ao vivo não devem ignorar a transmissão ao vivo. A RealsBet, por exemplo, oferece transmissões de vídeo para muitas competições populares. Ao assistir às transmissões ao vivo, os apostadores podem entender a situação no campo e prever com precisão um determinado resultado. Graças à alta qualidade das transmissões de vídeo, o usuário pode não apenas analisar a situação da partida, mas também se divertir assistindo a um jogo interessante.

Não se esqueça do recurso de cashout

A função de saque permite a liquidação antecipada de uma aposta ao vivo. A liquidação antecipada permite que o apostador brasileiro receba de volta uma parte da aposta. Por exemplo, um usuário previu que um determinado time marcará mais um gol durante uma partida. No entanto, ao assistir à transmissão de vídeo, o apostador percebe que é improvável que a aposta seja vencedora. Nesse caso, o usuário pode fazer um saque para compensar parcialmente as perdas financeiras.

Compreender as modalidades esportivas

Para aumentar as chances de ganhar, o apostador deve fazer apostas em esportes que ele conheça. Por exemplo, o usuário pode prever os resultados do esporte do qual é fã. Se o apostador não for fã de nenhum esporte, ele pode optar por estudar qualquer uma das disciplinas esportivas disponíveis, por exemplo, na RealsBet. É possível prever resultados em:

Badminton;

Futebol;

Críquete;

Hóquei em campo;

Atletismo.

Ao escolher uma modalidade esportiva, você deve, em primeiro lugar, estudar os fatores que influenciam os resultados da competição.

Nos estágios iniciais, faça pedidos

Na plataforma da RealsBet Brasil, você pode fazer diferentes tipos de apostas, mas, para iniciantes, é melhor fazer apostas simples. Essas previsões contêm apenas um resultado. O apostador precisa prever corretamente o mercado contido na aposta para receber o prêmio. O pagamento será igual ao produto da aposta e das probabilidades.

Sistemas de livros em vez de expressos

Os maiores prêmios que um apostador pode obter em apostas expressas. Essas apostas consistem em várias ordens e, para ganhar, você precisa prever corretamente cada uma das ordens incluídas nos mercados de apostas. Isso é bastante difícil de fazer, mesmo para apostadores experientes.

Os usuários geralmente são incentivados a fazer apostas expressas por meio de grandes prêmios – o pagamento é multiplicado por cada uma das probabilidades. No entanto, você não deve correr riscos sérios – é melhor colocar sistemas. Essas apostas são combinações de expressões e podem trazer prêmios mesmo que alguns dos resultados sejam previstos incorretamente. Os pagamentos para sistemas são menores do que para expressos, mas a chance de ganhar é muito maior.

Gerencie seu bankroll adequadamente

Ao seguir as regras de gerenciamento de bankroll, o apostador não aumentará a probabilidade de previsões precisas, mas aumentará as chances de obter lucro. Depois de depositar fundos na conta via Pix, Tether ou outro sistema de pagamento popular no Brasil, é necessário determinar em que porcentagem é necessário aumentar a banca. Além disso, o apostador deve decidir o limite máximo de perda, ao atingir o qual ele deixará de apostar.

Por exemplo, na RealsBet, o usuário depositou R$ 100 em sua conta. Nesse caso, ele pode tentar aumentar o bankroll em 10-20%. Se o bankroll se tornar igual a R$ 110 ou R$ 120, o usuário deve parar de apostar até o dia seguinte. Se o limite máximo de perda de R$ 40 for definido, quando o saldo for igual a R$ 60, será necessário parar de apostar.

Também importa a porcentagem da banca que o usuário gasta em apostas. Por exemplo, pode ser decidido que cada aposta gastará 10% da banca. Nesse caso, se a conta for financiada com R$ 100, será necessário apostar R$ 10. Se o tamanho do banco mudar, a aposta deverá ser recalculada. Por exemplo, um usuário que tenha depositado R$ 100 ganhou R$ 15. Nesse caso, o bankroll será igual a R$ 115, então você precisa apostar R$ 11,5.

Acesse a plataforma de apostas RealsBet, registre-se, faça login no seu perfil e crie um depósito para começar a fazer apostas esportivas lucrativas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a equipe de suporte por meio do bate-papo ao vivo ou do e-mail support@realsbet.com.