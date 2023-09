Samba rock faz a população dançar na tarde de calor em Ribeirão Pires

O 1º Festival de Samba Rock de Ribeirão Pires agitou a cidade ontem. Em tributo ao tradicional gênero dançante paulistano, a programação da festa reuniu, entre gastronomia e a feira de artesanato, aula aberta com o Projeto Samba Rock e shows do grupo Sambasonics e do instrumentista Mark Brasil.

O Paço Municipal foi preparado para receber os apreciadores do samba rock. Entre os dançantes, estavam os irmãos Ozana e Brasilio Vaz, de 73 e 63 anos, nascidos em Ribeirão Pires e atualmente moradores da Praia Grande que, em visita à cidade, aproveitam para curtir o festival. “Quando soubemos da festa, decidmos vir. Eu sou apaixonada por samba e a música é um alívio para a alma”, pontuou Ozana.

“Parabéns para a cidade por proporcionar uma festa como essa, diferente dos outros anos. Eu estou adorando, o pessoal está animado e o sol também ajudou.”

Os destaques da programação ficaram por conta dos shows do grupo Sambasonics, que trouxe elementos de balanço e swing, e para o compositor e instrumentista Mark Brasil.

“Eu toco desde os 11 anos e venho de uma família de músicos. O samba rock sempre esteve presente em minha vida e significa, para mim, o amor e a brasilidade”, disse Mark, que também ressaltou o espaço que Ribeirão abriu para o gênero.

“Uma alegria ver o Paço Municipal sendo ocupado pela cultura, pelos moradores, em um movimento de valorização da música, da arte e do trabalho dos empreendedores locais. Mais do que opção de lazer, que é indispensável para a qualidade de vida de quem vive em nossa cidade, estamos fortalecendo a agenda de atividades que estimula o turismo”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).