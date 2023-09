Sto.André arrecada 1,2 tonelada de alimento em festival no parque

Os fãs de gastronomia e boa música tomaram o Parque Central, ontem, para aproveitar o dia de sol e calor e mais uma edição do Festival do Morango, Churros e Chocolate de Santo André. O evento, que estava previsto para ser realizado em julho e foi adiado em razão do tempo chuvoso, arrecadou em torno de 1,2 tonelada de alimentos não perecíveis, que serão revertidos ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.

“Neste fim de semana, os adreenses deram mais um show de solidariedade: o Parque Central recebeu grande público, e os alimentos arrecadados reforçarão o nosso Banco de Alimentos municipal”, disse Ana Claudia Fabris, presidente do Núcleo de Inovação Social da cidade.

“Um evento incrível, muitas famílias se divertindo com os shows e aproveitando a diversidade gastronômica”, completou.

Nos dois dias o festival teve início às 10h e término às 21h. Entre as atrações do sábado, Nathalia Côrte, que apresentou um especial da cantora Cássia Eller, e Johnny Matos, que levou ao palco cover de Bruno Mars. Para fechar o primeiro dia, a banda Fever Aerosmith mostrou os maiores sucessos da banda norte-americana.

Ontem, o grupo Echoes prestou um tributo a Pink Floyd e , na sequência, a banda Rolls Rock, precedida por um especial de Elton John na voz e no talento de Rafael Dentini. Por fim, subiu ao palco a banda Coldplayers.

Como de costume, o Festival. Todo o alimento arrecadado no evento pelo Banco de Alimentos será doado para famílias andreenses em situação de vulnerabilidade por intermédio de 122 entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social.