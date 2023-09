Praça da Moça atrai 20 mil em evento para toda família

A Praça da Moça, em Diadema, se transformou ontem em palco para verdadeira celebração à música brasileira. O Festival Enel Por Você reuniu em torno de 20 mil pessoas – segundo os organizadores – ao longo do dia, que contou com atrações para toda a família, de atividades para crianças a shows com atrações nacionais, como o pagodeiro Dilsinho e a banda Manifesto Tropical, formada pelo músico e ator Lúcio Mauro Filho e pelo multinstrumentista Pedro Baby.

Voz dos hits Diferentão, Péssimo Negócio, Refém e Trovão, Dilsinho fechou o evento em grande estilo e fez a alegria do público, principalmente de quem é fã do chamado pagode romântico. O carioca é fenômeno do gênero nas principais plataformas musicais e arrasta multidão por onde passa.

Já a banda Manifesto Tropical, criada pós-pandemia por Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby (guitarrista filho de ninguém menos do que Pepeu Gomes e Baby do Brasil), é uma verdadeira ode à música brasileira. O repertório do grupo, que passa por clássicos dos principais nomes da MPB, como Tim Maia, Jorge Ben Jor, Djavan e Novos Baianos, esquentou um pouco mais o domingo de sol e calor.

O Festival Enel Por Você, que contou com apoio da Prefeitura de Diadema, faz uma mistura de sustentabilidade e cultura. Não por acaso, a programação juntou diversas ações desenvolvidas com o objetivo de informar e conscientizar sobre temáticas importantes, como consumo consciente de energia, desenvolvimento sustentável e transição energética.