Semana será marcada por altas temperaturas

De acordo com previsão da Climatempo, a última semana do inverno terá altas temperaturas em todo o Grande ABC. A semana inicia com médias máximas de 31ºC, chegando a registrar entre 33ºC e 34ºC na sexta-feira (22), Esse calorão atingirá todas as sete cidades da região. Apenas no domingo (24), segundo dia da primavera, é que as temperaturas devem começar a cair no Grande ABC, quando as máximas caem entre 24ºC e 26ºC.

Um fator preocupante para a semana de forte calor é a baixa qualidade do ar, devido à falta de umidade, uma vez que, de acordo com as previsões da Climatempo, não haverá chuva em nenhum dos dias. Apenas no domingo a umidade do ar deverá ser melhor. “A baixa umidade atua como fator irritativo das nossas mucosas, contribuindo para o desenvolvimento de quadros de rinite, sinusite, bronquite, asma e laringite”, explica Cristiane Passos Dias Levy, otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em alergias respiratórias.

CUIDADOS

Quando as temperaturas sobem muito, como será nesta semana, são sempre necessários cuidados extras. “A falta de hidratação, o uso indiscriminado de descongestionantes nasais, o tabagismo e até mesmo a prática de exercícios físicos, dependendo do horário e local, são aspectos agravantes e que jamais podem ser ignorados”, alerta a otorrinolaringologista.

Portanto, a dica mais popular e fundamental para a saúde é a hidratação. O ideal, segundo a dra. Cristiane, é beber, em média, oito copos de água ao longo do dia, principalmente para aqueles que fazem muito uso da voz ou atividades físicas.

“Outra dica para tempo seco é usar toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores, principalmente nos dormitórios, para manter a umidade adequada, dentro de suas casas”, finaliza a profissional.

CAUSAS

A onda de calor que praticamente dominou todo o inverno é decorrente de grandes massas de ar seco e quente que ganharam força sobre o País durante todo o período. Além disso, ventos em baixos níveis da atmosfera que transportam ar muito quente do Norte ao Centro-Oeste, chegando até o Sul e Sudeste é outro fator que ajudou a provocar esses calorões fora de época.