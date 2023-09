Ápós tragédia, mães não pretendem levar crianças à escola de São Bernardo

Mães de alunos da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes estão com receio de deixar as crianças retornarem às aulas após a tragédia que aconteceu na semana passada. Na segunda-feira (11), a pequena Isadora Custódio, 5 anos, morreu no parquinho da escola depois de ser atingida por um galho de árvore.

As aulas voltam nesta segunda, após paralisação de quatro dias por conta do acidente. As responsáveis pelos estudantes alegam insegurança, ambiente traumático e risco à segurança em razão das obras em andamento, como as principais causas para não levarem as crianças à unidade de educação infantil, localizada no bairro Rudge Ramos.

A confeiteira Priscila de Almeida Gil, 24 anos, mãe de duas alunas da Emeb, as gêmeas Julia e Geovana, 6, explica que ainda não se sente segura para deixar as meninas na escola. “Tem somente uma fita isolando a área do parquinho. As crianças são imprevisíveis, e acredito que a escola não está preparada para recebê-las. Eles estão retirando algumas árvores, está tendo entrada e saída de caminhões e as crianças têm fácil acesso à rua, é perigoso demais. Se no dia do acidente quatro professoras estavam no parque e não viram o tronco escorado, quem dirá ver uma criança que saiu da sala correndo para a rua”, argumenta.

Priscila conta que Geovanna, uma das suas filhas, viu a pequena Isadora caída no chão do parquinho. “Ela me contou que saía muito sangue da boca e do nariz dela. Só ajuda psicológica não apaga da memória das crianças a tragédia que aconteceu”, diz a mãe, ao se referir à medida promovida pela Emeb.

Segundo informou a diretoria da unidade aos pais, um grupo de psicólogos irá acompanhar as ações na instituição com os responsáveis, alunos e professores.

Tamires Tapi, 35, moradora do Rudge Ramos e mãe do pequeno Kaique, 5, observa que seu filho não quer voltar à escola. “Conversei com ele sobre o assunto, e ele sinalizou que não quer voltar ainda. Não sei como vai estar o psicológico dele, vou respeitar esse tempo e trabalhar com ele”, afirma Tamires.

Além do trauma por conta da situação, a responsável cita outros problemas na área externa da escola como impeditivo para o retorno às aulas. “Além das árvores, tem a questão dos brinquedos também, que não sei se passam por vistoria. Tem uma escada ao lado de um balanço onde muitas crianças vão até o alto e se penduram ali”, complementa.

No caso de Andressa Gabatelli, 32, ela não quer mais que seu filho Benjamin, 5, estude na Emeb Lauro Gomes. Ambiente traumático e reformas na escola são os principais motivos.

Após o acidente, a Prefeitura realizou o corte de árvores na área externa, além da poda da falsa seringueira, que vitimizou Isadora.

“Além de estar um ambiente muito pesado na escola, estão ocorrendo reformas, corte de árvores, entrada e saída de caminhões, ou seja, portão aberto. Com qual saúde mental mandamos nossos filhos para um local totalmente caótico?”, questiona.

Como possíveis soluções para que as crianças voltem a estudar em segurança, as mães pedem que as escolas do município sejam vistoriadas com frequência e que os alunos sejam transferidos para outras unidades.

“A Prefeitura poderia abrir vagas em escolas próximas, como a Emeb Vital Brasil, que fica aqui mesmo no Rudge Ramos. É também preciso olhar para os professores, é nítido que eles não estão em condições psicológicas para retornar às atividades”, ressalta Priscila.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo não informou se irá disponibilizar vagas em outras escolas para os pais que solicitarem a medida, e nem se irá realizar vistoria em outras unidades do município.

ATENDIMENTO

Conforme comunicou a direção escolar aos pais, hoje, das 19h às 20h30, será realizado um encontro na escola com psicólogos para uma roda de conversa. “Estes profissionais ficarão distribuídos nas salas de aulas e estarão disponíveis para escuta e orientação em relação à temática do luto”, diz o comunicado aos responsáveis.