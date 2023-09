Criador da revista Rolling Stone é expulso do Hall da Fama do Rock após entrevista desastrosa

Jann Wenner, cofundador da revista Rolling Stone e cofundador do Hall da Fama do RocknRoll, foi retirado da academia do Hall da Fama após menosprezar músicos negros e mulheres em entrevista.

"Jann Wenner foi removido do conselho de administração da Rock and Roll Hall of Fame Foundation", declarou o Hall da Fama no sábado, 16.

A controvérsia relacionada ao nome de Wenner se deu após uma entrevista concedida ao New York Times, promovendo o novo livro do jornalista, The Masters. A obra traz entrevistas com Bono, do U2, Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Jerry Garcia e Pete Townshend; ou seja, somente homens brancos.

A escolha em si não foi o motivo da polêmica - mas sim a justificativa. Segundo Wenner ao NYT, os entrevistados do livro tinham que "cumprir certos critérios", que somente esses homens atendiam. "Sobre as mulheres, simplesmente nenhuma delas era articulada o suficiente em um nível intelectual", afirmou o jornalista.

"Não é que elas sejam inarticuladas, mas vá ter uma conversa profunda com Grace Slick ou Janis Joplin. Por favor, fique à vontade. Você sabe, Joni Mitchell não era uma filósofa do rocknroll. Na minha opinião, ela não passou nesse teste", disse ele.

Ainda de acordo com ele, não haveriam músicos negros que se encaixassem nessa categoria, mesmo que fossem gênios criativos.

"Dos artistas negros - você sabe, Stevie Wonder, gênio, certo? Suponho que quando você usa uma palavra tão ampla como mestres, o erro é usar essa palavra. Talvez Marvin Gaye ou Curtis Mayfield? Quero dizer, eles simplesmente não se articularam nesse nível", disse Wenner.

Wenner fundou a Rolling Stone em 1967 e estava na revista, atuando como editor, até 2019. Ele também estava na academia do Hall da Fama do RocknRoll desde seu lançamento, em 1987, até hoje.

"Só por uma questão de relações públicas, talvez eu devesse ter ido e encontrado uma artista negra e uma mulher para incluir aqui que não correspondesse ao mesmo padrão histórico, apenas para evitar esse tipo de crítica", ironizou Jann na entrevista, antes de ser expulso do Hall.