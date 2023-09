Por US$ 9,90, fone de ouvido Sounarc Q1 Bluetooth 5.3 TW chega ao mercado

Acabam de chegar ao mercado o fone de ouvido Q1 Bluetooth TWS, da Sounarc. A empresa é uma submarca da GEEKBUY e faz parte da Tronsmart. Os novos gadgets foram projetados para proporcionar boa experiência auditiva, conforto e conveniência por baixo preço – US$ 9,90.

Q1 Bluetooth TWS

Som Grave

Os Q1 Bluetooth TWS possuem um driver impressionante de 13 mm que dá vida à música com seu som grave poderoso e perfil de áudio rico. Quer você goste de batidas emocionantes ou de melodias comoventes, os fones de ouvido Q1 garantem que cada nota seja ouvida com clareza cristalina.

Qualidade de Ligação

Fique conectado sem esforço. Os fones de ouvido Q1 apresentam tecnologia avançada de cancelamento de ruído que garante uma qualidade de chamada clara. Eles garantem que cada conversa seja tão nítida como se você estivesse cara a cara.

Conectividade Bluetooth 5.3

Aproveite a conectividade com a tecnologia Bluetooth 5.3. Esta última iteração do Bluetooth não só garante uma conexão estável e rápida, como também minimiza o consumo da bateria, proporcionando uma melhor experiência auditiva.

28 Horas de Duração

A bateria de cada fone de ouvido é de 30mAh e o case de carregamento tem capacidade de 300mAh. Os fones de ouvido podem oferecer até 28 horas de reprodução no estojo de carregamento, permitindo que você mergulhe na música o dia todo, sem interrupção.

Crédito das fotos: divulgação / Sounarc

Controle de Toque e Fácil de Usar

O controle de toque inteligente torna os fones de ouvido sem fio Q1 fáceis de operar. Basta tocar para mudar de faixa e atender chamadas. Você também pode ativar seu assistente de voz com um simples toque triplo. Além disso, o Sounarc Q1 se conectará automaticamente ao seu dispositivo assim que você abrir a tampa após o emparelhamento inicial.

Super Leve e Confortável

Projetados pensando no seu conforto, os fones de ouvido Q1 TWS são incrivelmente leves. O design intra-auricular e as pontas auriculares mantêm os fones de ouvido seguros no ouvido, tornando-os companheiros ideais durante treinos, viagens e muito mais.

Especificações

Modelo: Q1

Versão Bluetooth: 5.3

Perfil Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Codec de áudio: SBC

Distância de transmissão: Até 15 metros / 49 pés

Driver: 13mm

Faixa de frequência: 20 20kHz

Tempo de Duração: Fones de ouvido até 6 horas (50% do Volume) Com Estojo de Carregamento Até 28 Horas (50% do Volume)

Bateria: Fone de Ouvido – 30mAh Estojo de Carregamento – 300mAh

Tempo de Carregamento: Fones de Ouvido – cerca de 1,5 Horas Estojo de Carregamento – cerca de 1,5 horas

Dimensão: Fones de Ouvido – 46x24x21mm / 1,81×0,94×0,82 polegadas Estojo de Carregamento – 63x27x46mm / 2,48×1,06×1,81 polegadas

O fone de ouvido Sounarc TWS Q1 está disponível em branco, preto e verde por US$ 9,90.