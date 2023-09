De Volta aos 15: equipe participa de bate-papo online e gratuito; veja como acessar

A EBAC (Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia) participa pela primeira vez da 4ª Expo CIEE Virtual, maior feira estudantil da América Latina que ocorre entre 18 e 22 de setembro. A entidade promove bate-papo gratuito online com a atriz Amanda Azevedo, que participou e atuou na série de sucesso “De Volta aos 15” da Netflix, e com Pedro Kalli, que é filmmaker, produtor audiovisual e videomaker da própria EBAC.

Na palestra promovida pela edtech EBAC, Amanda, que também possui uma websérie autoral de humor chamada “Call com Cleo”, e Kalli, que teve seu curta-metragem de terror “O Seguidor” exibido no Museu da Imagem e do Som recentemente, irão conversar sobre o universo do cinema a partir de suas vivências.

Entre os tópicos abordados estarão o lado prático da indústria audiovisual – dos desafios às conquistas, por onde começar a estudar, como entrar na área e o que fazer quando ainda se tem pouca experiência.

A conversa ocorre no dia 20 de setembro, quarta-feira, às 14h, de forma virtual e as inscrições podem ser feitas no site da 4ª Expo CIEE Virtual. A EBAC ainda terá bate-papos voltados para as áreas de tecnologia, comunicação, mudança de carreira e caminhos profissionais não convencionais.

A 4ª Expo CIEE Virtual tem como objetivo aproximar jovens do mundo do trabalho e oferece experiências personalizadas aos participantes, como essa possibilidade de falar com dois nomes relevantes do mercado audiovisual brasileiro.

Confira abaixo a programação completa da EBAC na 4ª Expo CIEE Virtual:

18/09 – 11h (Segunda-feira)

Tema da palestra: E esse tal de networking?! Por que construir relações na área Tech?

Palestrantes: Pedro Brocaldi (gerente de produto e tech leader EBAC) e Daniel Correa (head de negócios e parcerias estratégicas na 3D Bioprinting – Food & Medical)

19/09 – 13h (Terça-feira)

Tema da palestra: Tecnologia não é o bastante: conectando novas ideias!

Palestrante: a definir

20/09 – 14h (Quarta-feira)

Tema da palestra: Do “um sonho” ao “deu tudo certo”: a jornada no audiovisual

Palestrantes: Amanda Azevedo (atriz) e Pedro Kalli (diretor e videomaker na EBAC)

21/09 – 13h (Quinta-feira)

Tema da palestra: Guia prático da carreira: dicas, desafios e habilidades para quem está começando

Palestrante: Isabella Sciacca Ramos (especialista de Recursos Humanos na EBAC)

22/09 – 11h (Sexta-feira)