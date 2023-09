Elétrico, Volvo EX30 entra em pré-venda; veja detalhes, fotos e vídeos do modelo

A Volvo ampliou seu portfólio de veículos elétricos com o novo Volvo EX30. A marca abriu a pré-venda do seu novo SUV na semana passada.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Revelado em junho deste ano, o Volvo EX30, conta com quatro versões Core Single Engine (51 kWh), Core Single Engine Extended Range (69 kWh), Plus Single Engine Extended Range (69 kWh) e Ultra Single Engine Extended Range (69 kWh).

Seu modelo de entrada tem valores que variam de R$ 219.950,00 a R$ 279.950,00. Os clientes que comprarem durante a oferta de pré-venda, vão receber um carregador portátil e um wallbox de 7,4 kw.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O Volvo EX30 chega ao Brasil com uma série de novidades em relação aos outros veículos do mesmo segmento. Uma delas é o design do interior do carro. Os clientes poderão optar por quatro interiores personalizáveis, todos compostos de materiais reciclados e renováveis como jeans reciclado, linho e lã.

Crédito das fotos: Divulgação / Volvo Crédito das fotos: Divulgação / Volvo × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

O sistema de som do Volvo EX30 é inspirado no design de áudio doméstico, reunindo vários alto-falantes e preenchendo toda a cabine com um som premium, para que músicas e podcasts possam ser ouvidos com excelente qualidade de áudio.

O porta-luvas, posicionado abaixo da tela central, foi ampliado e colocado estrategicamente para que possa ser acessado tanto pelo motorista quanto pelo passageiro.

No quesito segurança, o Volvo EX30 vem equipado com a tecnologia Safe Space, que alerta em caso de abertura de portas próximo a ciclistas ou motocicletas. Ele tem ainda com um novo sistema avançado de alerta de motorista.

O carro conta com um sensor especial, que funciona com algoritmos poderosos e fica localizado atrás do volante. Ele é capaz de detectar movimentos dos olhos e do rosto cerca de 13 vezes por segundo. Dessa forma, o carro pode tentar entender se você está distraído, sonolento ou desatento, mesmo que não tenha notado.

Especificações Técnicas

O Volvo EX30 é o SUV mais compacto já projetado pela Volvo, com 4,2m de comprimento e 1,8m de largura. Ele é apenas 0,2m menor em comprimento do que o outro modelo da marca, o XC40.

Com tração RWD e potência de 272hp, com 343Nm de torque, o EX30 proporciona um 0 a 100 de 5,7s para a versão de entrada e 5,3s para as versões Extended Range. Outra característica notável do EX30 é sua rapidez de recarga. Sua velocidade de carga pode atingir até 153 kW, dependendo da versão. Isso significa que o EX30 carrega sua bateria de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos.

Com uma pegada mais descolada e personalizável, o carro oferece cinco opções de cores, incluindo a cor exclusiva de lançamento Moss Yellow. O novo elétrico da Volvo também traz quatro interiores distintos e personalizáveis, denominados Mist, Breeze, Pine e Indigo. Todos eles adotam uma abordagem mais sustentável em relação aos materiais, cada um com diferentes inspirações da natureza e da moda.

Além de personalizar cores e interiores, o cliente também terá a liberdade de personalizar a motorização do seu novo Volvo EX30. O modelo pode ser adquirido com uma bateria de 51kWh ou 69kWh, dependendo da necessidade de utilização do veículo, o que pode resultar em uma autonomia de aproximadamente 340 ou 470 quilômetros, respectivamente.

Além disso, o Volvo EX30 possui a segurança esperada de um veículo da marca em um pacote compacto, visando a classificação de segurança máxima com tecnologia de prevenção de colisão, alerta de abertura de porta e frenagem automática de baixa velocidade. O veículo foi concebido para ter a menor pegada de carbono de qualquer automóvel Volvo até hoje.

Volvo EX30: pré-venda

A pré-venda do Volvo EX30 já está aberta através do site www.volvocars.com.br ou diretamente nas concessionárias da marca.

Os valores de pré-venda são: