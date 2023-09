Bolsas da Europa recuam, com tombos de Casino e Société Générale em Paris e cautela pré-Fed

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, com a de Paris liderando as perdas após notícias que afetaram empresas locais e também demonstrando cautela antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que será conhecida nos próximos dias.

Com o pior desempenho, o francês PCAC 40 caía às 1,03% às 6h42 (de Brasília) em Paris, após noticiário que derrubou as ações do grupo varejista Casino Guichard-Perrachon (-3%) e do banco Société Générale (-9%).

No fim da semana passada, o regulador de mercado da França revelou que multou a Rallye, holding company por trás do Casino, pela divulgação de informações falsas ou enganosas sobre sua posição financeira. O Société, por sua vez, detalhou hoje novo plano estratégico para até 2026 que decepcionou alguns analistas.

A falta de apetite por risco na Europa precede também a decisão de juros do Fed, a ser anunciada na quarta-feira (20). As chances, porém, são de quase 100% de que o BC americano mantenha seus juros básicos nos níveis atuais, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

Ainda nesta semana, os bancos centrais da China (PBoC) e do Japão (BoJ) também definirão juros. Enquanto a China passa por um momento de frágil recuperação econômica, o Japão poderá dar sinais de quando pretende começar a reverter sua política monetária ulra-acomodatícia.

Também às 6h42 (de Brasília), a Bolsa de Londres recuava 0,37% e a de Frankfurt cedia 0,58%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,61%, 0,24% e 0,25%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires