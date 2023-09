Haddad: encontro de Lula e Biden pode levar a relação bilateral diferente entre Brasil e EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o encontro entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que acontece nesta semana, é uma agenda que precisa ser muito bem trabalhada.

Para ele, a reunião pode ensejar na direção de buscar entendimento em uma relação bilateral entre os Países diferente da que aconteceu nos últimos anos.

"Não podemos prescindir de uma negociação bilateral com os Estados Unidos", disse Haddad. "Precisamos, efetivamente, ser considerado do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos um local de investimento. Não tem cabimento Brasil com pesos especifico que tem na América do Sul, com a importância que tem não ser visto pelos Estados Unidos como parceiro estratégico."

Durante a entrevista ao programa Canal Livre, transmitido pela BandNews TV neste domingo, o ministro ressaltou ainda o acordo com a União Europeia, que, para ele, tem importância estratégica além do que tem se falado.