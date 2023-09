Guarani bate Tombense, emplaca 3ª vitória seguida e se consolida no G-4 da Série B

O Guarani consolidou de vez a sua condição de concorrente pelo acesso e também ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em jogo válido pela 28ª rodada, o time campineiro contou com o apoio de sua torcida no estádio Brinco de Ouro para bater o Tombense pelo placar de 3 a 0 e engatar a terceira vitória seguida. Além de se firmar no G-4, assumiu provisoriamente a liderança.

Com o resultado, o Guarani foi aos 50 pontos e ultrapassou o Sport, no saldo de gols: 16 contra 14. Mas, o terceiro colocado Vitória tem 49 e ainda joga neste domingo. Se vencer, retorna à liderança e o time campineiro cai para segundo. Já o Tombense vive um momento completamente diferente. Com apenas 25 pontos, está dentro da zona de rebaixamento.

Depois do duelo ter começado truncado, o Guarani foi se soltando aos poucos e conseguiu abrir o placar aos 20 minutos. Após um bate-rebate na área, Matheus Bueno enfim conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, quando ganhou uma disputa de bola na meia-lua e conseguiu finalizar com força para o fundo das redes.

No lance seguinte, Derek arriscou um chute de fora da área e acertou o travessão.

Sem conseguir responder, o Tombense viu o Guarani ampliar minutos depois, aos 30. Bruno José fez o cruzamento pela direita e Bruninho ajeitou o corpo e emendou um bonito voleio para o gol, marcando um golaço, digno de Prêmio Puskas da Fifa. A partir daí, a intensidade da partida diminuiu um pouco, mas os donos da casa foram para o intervalo com a boa vantagem por 2 a 0.

No segundo tempo, o camisa 27 Bruninho deixou a sua marca mais uma vez aos 10 minutos, decretando a vitória. Desta vez, Lucas Araújo cruzou na área, o atacante dominou, girou na entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro adversário, que até se esticou inteiro, mas não conseguiu evitar o terceiro gol.

Com uma ampla vantagem no placar, o Guarani passou a controlar o resultado, mas mesmo assim seguiu levando perigo ao gol de Felipe Garcia. A melhor chance aconteceu já nos minutos finais, quando Umberto Louzer já tinha feito todas as mudanças que podia no time titular. Aos 44, Régis chutou rasteiro e Felipe Garcia conseguiu salvar, mas Pablo Thomaz pegou o rebote, porém, o goleiro também defendeu.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 29ª rodada da Série B. Às 17h, o Guarani visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Um pouco mais tarde, às 18h, o Tombense recebe o Botafogo-SP, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 3 X 0 TOMBENSE

GUARANI - Douglas Borges; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk (Caíque Silva); Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruninho (Iago Teles); Bruno José (Régis), Derek (Bruno Mendes) e João Victor (Pablo Thomaz). Técnico: Umberto Louzer.

TOMBENSE - Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Egídio (Guilherme Santos); Bruno Silva, Bruno Matias e Matheus Frizzo (Rafinha); Robert (Marcelinho), Fernandão (Daniel Amorim) e Kleiton (Alex Sandro). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Matheus Bueno, aos 20, e Bruninho, aos 30 minutos do primeiro tempo; Bruninho, aos 10 do segundo.

CARTÕES AMERELOS - Bruno José, João Victor e Lucas Araújo (Guarani); Bruno Silva, Egídio e Rafinha (Tombense).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 199.830,00.

PÚBLICO - 9.041 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).