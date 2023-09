Ivete Sangalo e Anitta ironizam boatos ao simular briga nos bastidores do Pipoca da Ivete

Eita, o que rolou? Ivete Sangalo resolveu brincar com os boatos de que não se dá muito bem com Anitta ao publicar um vídeo descontraído nas redes sociais. Ironizando os rumores que surgiram na internet, a comandante do Pipoca da Ivete encenou uma briga com a poderosa nos bastidores do programa.

No Instagram, a baiana compartilhou um vídeo respondendo à pergunta:

Ivete, como é sua relação com Anitta?

O registro começa com uma pessoa se dirigindo a um camarim. Quando ela abre à porta, se depara com Ivete agarrando o pescoço de Anitta enquanto a poderosa lhe dá tapas. Assim que a apresentadora percebe que alguém entrou no local, ela diz:

- Ai, gente. Olha quem veio para o meu programa. Te amo. Você é fofa.

- Amiga, eu também. Está perfeito, responde dona do hit Funk Rave.

E continuam com o diálogo enquanto se aproximam e seguram as mãos:

- Quero tanto que você venha mais, diz Ivete.

- Que a gente cante junto. Vai ser tudo, gente, continua a funkeira.

Ao se abraçarem no final, Anitta não aguenta e solta uma risada.

- A gente ama ficar juntinhas. Obrigada, amiga. Fofa, fofa, encerra Ivete.