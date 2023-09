Werder Bremen perde do Heidenheim em jogo de seis gols e se complica no Campeonato Alemão

O Werder Bremen continua em situação delicada do Campeonato Alemão e conheceu a sua terceira derrota em quatro jogos ao perder para o Heidenheim por 4 a 2, neste domingo, no Voith-Arena, pela quarta rodada. No outro jogo do dia, o Darmstadt chegou a abrir 3 a 0, mas levou o empate do Borussia Mönchengladbach.

Com a nova derrota, o Werder Bremen caiu para o 12º lugar, com apenas três pontos, perdendo a posição justamente para o Heidenheim, que tem quatro. O Colônia é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com um.

Tetracampeão alemão, o Werder Bremen deve ter mais uma temporada decepcionante, ao menos, o começo não é nada bom. Neste domingo, o time visitante saiu atrás do placar com apenas cinco minutos de bola rolando, em um pênalti cobrado por Tim Kleindienst. O Heidenheim teve o controle da partida e fez o segundo, aos 44, com Eren Dinkci.

No segundo tempo, o Werder Bremen diminuiu com Ducksch, que pegou o rebote, após ter desperdiçado um pênalti, para marcar. Olivier Deman deixou tudo igual, aos 19, e animou o time visitante, que sentiu o gostinho da virada, mas acabou levando um "balde de água fria".

Aos 23, Dinkci acertou um bonito chute para colocar a equipe mandante novamente à frente do marcador. O gol desmotivou o Werder Bremen, que viu Jan-Niklas Beste marcar o quarto e confirmar a vitória do Heidenheim.

No outro jogo deste domingo, o vice-lanterna Darmstadt chegou a abrir 3 a 0, mas acabou cedendo o empate para o Borussia Mönchengladbach (14º) por 3 a 3 e somou o seu primeiro ponto no campeonato.