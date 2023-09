Murilo Benício reflete sobre lado bom e ruim de namoro à distância: - A gente administra isso bem

Murilo Benício faz parte do time de famosos apaixonados, mas acaba sofrendo um pouquinho com a distância da amada. O ator está vivendo um relacionamento com a jornalista Cecília Malan há quase dois anos, mas o problema é que ela mora em Londres, na Inglaterra. Em entrevista ao jornal Extra, ele detalhou como é a relação.

O artista começou contando que estão conseguindo administrar bem o romance:

- Costumo dizer que estamos juntos há dois anos, mas nos conhecemos de fato há seis meses. A distância é bem complicada, mas a gente administra isso bem. E também acho que tem me permitido produzir as coisas que preciso produzir.

Em seguida ele revelou o lado bom e ruim de namorar à distância:

- Tem os dois lados. O bom é que a gente tem a saudade e quando se encontra o tempo é sempre de qualidade. O ruim é que Londres [ela mora lá] é longe à beça e tudo é caríssimo.

Murilo ainda refletiu sobre a ideia de casar com Cecília.

- Se calhasse, me casaria sem problemas.