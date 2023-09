Eterno apaixonado! MC Daniel se declara para Mel Maia após término e fala sobre infidelidade

O amor está no ar! Parece que MC Daniel ainda não superou o término do seu namoro com Mel Maia e, na madrugada deste domingo, dia 17, ele provou isso através de algumas publicações em sua conta X, antigo Twitter.

Em uma das postagens, MC Daniel pediu para a atriz voltar com ele:

Era só a Mel voltando pra mim ..., escreveu.

Em seguida, ele postou uma foto ao lado da atriz e mandou um recado fofo:

Não precisa me dar o mundo, só vem comigo na caminhada que nós dois conquista ele juntos!

E não parou por aí! O funkeiro ainda falou sobre infidelidade e se defendeu dos rumores de traição:

Quando eu for infiel, aí sim vocês podem parar de acreditar no amor.

Eita, e aí, será que voltaram?