Hugh Jackman está devastado com a separação de Deborra-Lee Furness

A separação de Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness deixou todo mundo em choque, visto que os artistas passaram quase três décadas casados. No entanto, foi revelado que a família e amigos do ex-casal já não ficaram surpresos com a notícia. Além disso, o ator supostamente estaria mal em não estar mais ao lado da atriz.

Segundo informações do Page Six, o intérprete de Wolverine está devastado com o fim do casamento de 27 anos. Uma fonte próxima ao astro contou ao veículo que ele está se recuperando da separação e segue muito triste.

O anúncio foi feito pelo ex-casal através de um comunicado enviado à revista People informando:

Fomos abençoados por compartilhar quase três décadas juntos como marido e mulher em um casamento maravilhoso e amoroso.