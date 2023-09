Maíra Cardi fala sobre Thiago Nigro ter deixado 22 milhões de reais para ex-companheira: - Saiu com a roupa do corpo

Maíra Cardi abriu as portas de sua casa para conceder uma entrevista ao quadro Su Casa Mi Casa do podcast Inteligência Ltda. Durante a conversa, a influenciadora falou sobre a polêmica relacionada à ex-companheira de Thiago Nigro, Camila Ferreira.

A coach comentou sobre os momentos que deram o que falar e disse acreditar que Camila deveria pedir desculpas publicamente e não apenas no privado.

- Ela teve umas três falas infelizes. Ela se arrependeu, pediu desculpas, mas isso não adianta, ela devia pedir publicamente. Depois postou a música da Shakira, que diz: Mulher não chora, mulher faz dinheiro. Ela disse que não tinha sido a intenção dela, mas foi. Ela pediu desculpa, mandou textão, mas não adianta, tem que falar publicamente.

Em seguida, contou que Thiago deixou uma quantia enorme de dinheiro para a ex e saiu sem nada do relacionamento, fato que Maíra achou admirável.

- Entendo e respeito a dor dela, mas foi um estrago, foram falas infelizes. Thiago foi muito bacana, muito legal com ela. Deu mais do que deveria. Eles tinham um acordo [união estável]. O sonho dele era casar e ter filhos, mas ela não acreditava em Deus. Eles tinham essa divergência, que foi um dos motivos do desligamento deles. Ele não precisava deixar nada para ela e ele deixou 22 milhões de reais. Ou seja, ele foi muito legal com ela. Ele deU apoio a tudo, saiu com a roupa do corpo, literalmente duas camisetas e duas bermudas. Isso foi uma das coisas que me fez admirar muito ele porque poderia não ter deixado nada para ela.

A famosa ainda completou que chegou em um momento em que decidiu se posicionar sobre a polêmica:

- Em respeito à dor dela, eu me calei, mas chegou uma hora que falei: Chega.

A família vai aumentar?

Maíra Cardi está animada para aumentar a família com Thiago Nigro, mas talvez tenha se empolgado até demais! O famoso abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com os seguidores e foi questionado sobre quantos filhos eles gostariam de ter, ao que a influenciadora prontamente respondeu:

- A gente vai ter oito. Com os dois que já tem, seriam seis no caso. Fazendo escola.

- Você tem noção de quanto custa um filho?, questionou Thiago.

- Tenho, mas a gente tem dinheiro, respondeu a esposa.

O youtuber então explicou:

- Não estou falando que não, só estou perguntando se você tem essa noção. [...] Só para deixar claro, eu quero muito ter muitos filhos também. Parece que era só ela que queria, né?

- Esse é o perigo, né? Porque ele chegou com a história de que queria dois, de repente viraram três... Faltam só mais dois para fazer dez, brincou Maíra.

- A gente vai andar do quê? De ônibus? questionou o famoso.

- Com certeza, porque aí tem a galera para cuidar, para ajudar a gente, porque haja, né?, respondeu a coach.