?MasterChef?: ?Volto com os dois pés no peito?, diz Fogaça após afastamento

Quem ganhou o MasterChef 10, que chegou ao fim na semana passada, foi Ana Carolina. O término da temporada do programa para amadores e a volta da 5.ª temporada do MasterChef Profissionais na próxima terça, 19 de setembro, marca também o retorno do jurado Henrique Fogaça.

"Já está bem enraizado esse meu papel no MasterChef, é o que eu amo fazer. É gratificante saber que o público sentiu falta, mas agora estou de volta com os dois pés no peito. Vacilou, rodou", disse em entrevista ao Portal da Band publicada neste domingo, 17.

Sobre o período que ficou longe da atração, comentou: "Teve muita especulação. Eu realmente precisei me ausentar por excesso de trabalho e para arrumar coisas pessoais da vida, mas foi legal para ter um termômetro e ver que as pessoas sentiram falta".

Recentemente, Fogaça publicou um vídeo explicando aos fãs o motivo de seu afastamento do MasterChef, citando o fato de sentir sobrecarregado: "dormindo pouco, estresse, ansiedade, muito trabalho". Clique aqui para conferir.

Quando estreia o MasterChef Profissionais 2023

O MasterChef Profissionais estreia em 19 de setembro de 2023, uma terça-feira, com 14 participantes.