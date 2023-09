Prestes a tocar em after da Milão Fashion Week, Jesus Luz fala da carreira de modelo e DJ: - Misturar dois mundos em um propósito

Aos 36 anos de idade, o modelo e DJ Jesus Luz costuma fazer o maior sucesso e chamar atenção com a sua beleza e talento, seja nas passarelas ou na música. Seguido por quase um milhão de internautas em suas redes sociais, o modelo está voltando com tudo para a sua carreira internacional, e já garantiu o quanto ele gosta de misturar os dois mundos em seu trabalho.

- Uma coisa que eu sempre falei desde o início é que minha carreira DJ/modelo sempre andaram lado a lado, até porque o mundo fashion e o mundo da música também estão de mãos dadas. Foi uma coisa assim bem orgânica, desde o início, eu brincar com isso e tocar em desfiles e ser convidado para fazer a trilha, desfiles, enfim misturar os dois mundos, minhas duas carreiras, em um mesmo propósito.

Além das passarelas, Jesus também manda bem em frente as lentes fotográficas. Recentemente, ele enfrentou longas 12 horas para fazer o editorial da marca internacional Philipp Plein. Questionado sobre a preparação para um trabalho tão longo, ele explicou que já está acostumado:

- Acho que esse meu lado capricorniano hard working sempre foi bem tenso. Eu acho que o maior desafio, não chamo nem dificuldade, a coisa mais desafiadora é nesse sentido de preparação. Do corpo estar bem para o ensaio, tanto mentalmente como fisicamente e espiritualmente. Eu faço dieta, treino intenso, quando eu sei que vai ter algum trabalho que tem um nível de exigência maior, eu já me preparo melhor e essa questão espiritual e mental também são fatores que eu levo em consideração para me preparar, não só para o ensaio fotográfico, mas para tocar também então.

Semana de Moda de Milão

Nos próximos dias, Jesus embarca para Milão a convite da diretora da marca Fernanda Rigon, para assistir o desfile na primeira fila do Milão Fashion Week, e participar de um jantar somente para convidados.

- Vai ser um prazer estar na primeira fila assistindo o desfile da Freeplay que é uma marca que eu sou bem fã.

Mas as novidades não param por aí! Afinal, Jesus irá tocar no after do evento, que acontece entre os dias 19 e 25 de setembro. Sucesso demais!

Questionado se iremos ver Jesus Luz nas passarelas, ele falou:

- Com certeza agora seria um momento muito apropriado para eu voltar para as passarelas, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, da adrenalina envolvida, de tudo que envolve né? Enfim. Seria um prazer.

Estamos ansiosos para acompanhar Jesus Luz modelando, não é mesmo?!