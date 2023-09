Joe Jonas e Sophie Turner estão se preparando para batalha por custódia das filhas, diz jornal

Apesar de terem anunciado um fim amigável, Joe Jonas e Sophie Turner podem estar se preparando para uma batalha de custódia pelas filhas. Segundo informações do Radar Online, eles supostamente tinham um acordo pré-nupcial rígido para cuidar de questões financeiras, mas fontes estão preocupadas sobre como será decidida a questão da guarda, pois o processo pode se tornar desagradável.

Durante o casamento, eles se tornaram pais de Willa, de três anos anos de idade, e uma pequena de um ano que não teve seu nome revelado. Um informante disse ao National Enquirer que Joe já estaria com um advogado preparado para ir à luta.

- É a mesma velha história de Hollywood, onde o casal anuncia como quer resolver as coisas amigavelmente. Mas Joe já gastou muito dinheiro com um advogado de divórcio de alto nível e as crianças são a única discórdia real. Acho que este é um caso de ações falando mais alto do que palavras.

O informante alegou que o cantor tem cuidado de suas filhas nos últimos meses, enquanto faz turnê com os Jonas Brothers e Sophie grava sua série na Inglaterra. Um fator que poderia pesar na decisão da custódia são as alegações de que a artista levava um estilo de vida festeiro.